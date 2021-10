El descargo de L-Gante tras suspensión de un show por sus supuestas exigencias

Su descargo

El concierto que iba a dar L-Gante el sábado 9 de octubre por la noche en el estadio de Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto se suspendió por una situación insólita. Es que, según los organizadores, debieron tomar esa decisión por una serie de pedidos que hizo el artista y no se llegaron a cumplir.En la tarde de este domingo, el popular cantante Elian "L- Gante" Valenzuela, habló a través de sus redes sociales para desprenderse del escándalo mediático que se generó alrededor de la suspensión del show en Venado Tuerto previsto para este sábado 9 de octubre. De hecho, tuvo repercusión nacional lo sucedido en Santa Fe, luego de que los organizadores de la presentación en la cancha del Club Juventud Pueyrredón cancelaran por no poder cumplir con las exigencias de la "cumbia 420"."Gente eso de Venado Tuerto es 'chamu'. Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente", aseguró Valenzuela a través de un posteo en su perfil personal de Facebook. "Quiere tirar la bronca pa' este lado. No le crean y reclamen lo suyo".Y siguió: "Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta. Pedazo de garc@ ya te vas a poner el moño", aseguró, en alusión al rider de sonido y a los pedidos para el camarin del cantante que la propia productora dio a conocer. Entre otras cosas, se destacaba que L-Gante había solicitado una PlayStation 5, los juegos para esa consola FIFA y Call of Duty, un televisor 55 pulgadas, un whisky JW black (no red), Champagne Baron B rosé o Moet Rose.Pero no todo terminó ahí. También en una historia de Instagram, L-Gante volvió a "recoger el guante" por la cancelación en Venado Tuerto, mostrando la intimidad de su camarín: "Acá estamos rey. Mi mamá (se la ve a Claudia Valenzuela apoyando una sandía), tranqui", relata mientras panea la mesa con agua mineral, gaseosas y frutas. "¿Vos ves alguna Play, algún (televisor) LCD de 55?", ironizó mientras recorre un salón ambientado.