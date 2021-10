Cancelaron un show de L-Gante por sus increíbles exigencias

Las exigencias de L-Gante para sus shows

L-Gante, el creador de la cumbia 420 (que hace referencia a la marihuana) y uno de los artistas del momento, canceló su show de este sábado en Venado tuerto. Los organizadores no quisieron acceder a los extravagantes pedidos del músico y prefirieron suspender la presentación.Con un fin de semana súper largo cargado de presentaciones, L-Gante hizo una serie de extravagantes pedidos para el recital que tenía pautado este sábado a la noche en Venado Tuerto. Las exigencias fueron rechazadas por los organizadores y el show quedó trunco.La presentación del creador de la cumbia 420 iba a ser en la cancha del Club Pueyrredón de Venado Tuerto, localidad de Santa Fe. Estaba fechada para este sábado 9 de octubre. Pero en la tarde de este viernes los organizadores anunciaron a través de un comunicado su cancelación. “Por requerimientos materiales enviados por el artista ‘ L-Gante’ el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado (viernes), nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos” explica el comunicado oficial de Oneblood Music Incorporated.La empresa organizadora además aclaró que para la devolución de las entradas se deben comunicar con su vendedor. “Las mismas se llevarán a cabo desde el día martes 12/10/2021. Sepan disculpar las molestias ocasionadas”, cierra el comunicado.-Importantes equipos de sonido, imagen y luces.-Una PlayStation 5 con un TV de 55 pulgadas para el camarín con los juegos de Fifa y Call of Duty.-También había pedido bebidas alcohólicas de alto valor económico, como wisky JW black (no red), Champagne Baron B rosé o Moet Rose.Cada entrada anticipada costaba 2 mil pesos y la capacidad era limitada, por los protocolos sanitarios frente al Covid. Sin embargo, se estimaba que se congregarían una 4.500 personas.Así lo hizo saber L-Gante a través de sus historias de Instagram al compartir la lista completa de shows. Allí puede verse que el jueves se presentó en una fiesta privada en el Club Unión. En tanto, este viernes hizo una maratón entre distintos puntos de Buenos Aires (Colón, Bragado y Junín).Para este sábado, figuraba el recital en Venado Tuerto que fue cancelado, y luego tres presentaciones más en Arequito, San Lorenzo y Maciel.Para el domingo 10 de octubre la lista enumera presentaciones en Rosario, Las Parejas y Casilda, en la provincia de Santa Fe. Y para finalizar esta mini gira nacional, el lunes 11 tiene previsto un show en la provincia de Entre Ríos, en las localidades de Concordia y Chajarí. ¿Habrá pedido lo mismo en todos los shows?