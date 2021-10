Brenda Asnicar: "Todos nuestros encuentros con Charly son con música"

De esa manera, el legendario cantante le cumplió el sueño a la actriz que saltó a la fama por su personaje protagónico en Patito Feo y que luego siguió su carrera en series internacionales y también en la música."Charly vino al estudio a grabar una canción. Gracias por tu amor a la música, gracias por venir a acompañarme y disfrutar conmigo lo más preciado. Siempre te admiré. Te agradezco por tu generosidad, tu simpleza y por demostrarme que gracias a artistas como vos, la música es incorruptible. En mi corazón por siempre, Charly", escribió la cantante en sus redes sociales por ese entonces cuando le agradeció públicamente el gesto que tuvo. Por caso, el ex líder de Sui Generis tocó en la presentación del disco de la actriz, en mayo de ese mismo año.Invitada al estudio de Flor de Equipo, el ciclo que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe, Brenda dio detalles de la relación de amistad que mantiene con Charly y su pareja. Y relató situaciones cotidianas que comparten en cada encuentro. "¿Qué nos podés contar, que no hayas contado, de tu encuentro con Charly García?", preguntó la actriz a su invitada."¿Que no haya contado?", repasó Brenda y calificó como "increíble" su último encuentro en el que, como siempre, primó la música. "Desayunamos café con leche, vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix. Me mostró todo el documental. Siempre con Charly (los encuentros) son con música", agregó.Mientras la actriz relataba sus reuniones con Charly y Mecha -siempre en la casa de la pareja-, los panelistas del programa comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas. ¿Qué hora era? "10, 10:30. Él se levanta temprano y empieza a tocar la guitarra", respondió la actriz e imitó al músico haciendo el gesto con el instrumento.Por su parte, detalló que las paredes de la casa del cantante están pintadas de blanco. Lo hizo luego de que Analía Franchín le preguntara si el hogar "estaba limpio" ya que en algún momento solía pintar las paredes con aerosol. En ese contexto también detalló que vive con Mecha -"mi mejor amiga". De allí el vínculo entre ellos: "Los tres vemos DVDs. A Charly también le gusta ver mucho cine antiguo".Entre sus comentarios, a los panelistas les llamó la atención el horario de sus encuentros y fue allí que la actriz contó: "A veces me quedo a dormir, a veces me voy temprano". Y hasta bromeó con que no suele llevar facturas para el desayuno.