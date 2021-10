Panam habló sobre la pérdida de su bebé: "Fue un derrumbe total en mi vida"

La animadora Panam contó uno de los momentos más duros de vida al perder a su beba Kiara.



"Ya pasaron 8 años... Bueno en ese momento yo tenía a Luquita de 3 años. Imaginate que fui a un control y me dijeron que la bebé no tenía latidos", comenzó contando en Los Ángeles de la Mañana (LAM) al volver a los escenarios tras un largo parate por la pandemia de coronavirus.



Y continuó en diálogo con Ángel de Brito: "Yo venía de un embarazo perfecto, de hecho Luca nació a término y cuando fui al control me dijeron que Kiara no tenía latidos. Fue un derrumbe total en mi vida, yo creo que ninguna mamá ni papá está preparado para eso... como perder un hijo".



En ese duro momento, la animadora contó que su marido Ricardo "Ricky" Pini, su pareja desde hace 14 años, se puso la familia "al hombro".



"Si vuelvo a recordar ese momento tengo como un tatuaje sensorial en que estaba ahí y pedí que me la trajeran (a Kiara) para sentirla y abrazarla y que mis latidos le dieran vida... Pero ahí instantáneamente creí en la resignación, estaba muy mal, desolada y desconsolada pero no quise que mi hijo me viera así", precisó Panam sobre la despedida que tuvo con la beba.



Sin embargo, la animadora aseguró que debió cambiar de actitud por su hijo: "Un día dije 'no, yo me tengo que poner de pie por Luquita porque quiero que vea a su mamá en estado de resiliencia".



En relación a la vuelta a su trabajo, Panam confesó que retomarlo fue "sanador": "Ver a tantos chicos en el trabajo fue sanador. Estaba muy mal y mi marido quería que yo haga lo que amo, el trabajo. Subirme al escenario me ayudó a sanar".