Boina y bombacha de campo: el "estilo gauchesco" de Icardi que desató críticas

El futbolista Mauro Icardi se encuentra saliendo hace varios años con Wanda Nara, quien también es su representante. De esta manera, mientras la empresaria guarda un elegante y costoso estilo para vestir, el jugador se encuentra cómodo con tradiciones más argentinas como el uso de la boina, adaptando así todos sus outfits.Aunque llamó la atención en las redes sociales cómo lleva a todos lados una boina distinta, como un look que elige a diario, en esta oportunidad fue blanco de todas las críticas. Es así que la pareja asistió a la Semana de la Moda en París que se celebró en el Museo Louvre y fueron parte del último día del evento, que cerró con el desfile de la marca Louis Vuitton.En este sentido, el outift que Mauro Icardi eligió para la ocasión generó todo tipo de burlas y comentarios en contra de la vestimenta que llevó a un evento de alta costura. Así, zapatillas deportivas, bombacha de campo, sweater, chaleco de cuero y la clásica boina que lleva siempre fue la combinación del futbolista para asistir al desfile.Es entonces que los usuarios en las redes sociales no le perdonaron el look y le llovieron todo tipo de comentarios. "¿La boina de Louis Vuitton?" preguntó irónicamente uno de los internautas, mientras que "Creo que es difícil vestirse peor que Mauro" y "Wanda toda reproducida y el otro de campo" fueron otros de los comentarios presentes.Además, incluso su propia cuñada le manifestó en su publicación de Instagram donde posó con Wanda Nara "¿El caballo quedó en la puerta?", como también su compañero del París Saint-Germain, Neymar, "¿Fuiste así? ¿En serio?" junto con emojis de risas".En Twitter, cientos de usuarios también dieron su opinión en contra del fubtolista donde expresaron "Mauro Icardi está vestido así porque es amansador de yeguas, preparado por si se le retoba la potranca" y "Amo Mauro Icardi en el Museo Louvre disfrazado de estudiante cheto de agronomía".Incluso, uno de los participantes de Bake Off que también utiliza boina a menudo, Gino Minnucci, escribió "Amo que la gente me diga que Mauro Icardi se me copió. Quién pudiera".