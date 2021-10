Fernán Mirás, luego haber sufrido un aneurisma: "La saqué barata"

Por unas horas, todo fue angustia en torno a la salud del artista de 52 años, protagonista de Tango Feroz y Graduados, quien actualmente se encontraba en plena temporada de ART junto a Pablo Echarri y Mike Amigorena. Y fue precisamente desde el entorno artístico desde donde empezaron a circular las buenas noticias en torno a su salud, aunque destacaron que su estado todavía es delicado.



A través de su cuenta oficial de Twitter, Pablo Echarri habló del estado de salud de su compañero: "A todxs lxs que lo quieren. Ayer el amigo Fernán Mirás sufrió un aneurisma cerebral que fue tratado de manera inmediata, no tiene consecuencias visibles y está con un óptimo estado de ánimo. Gracias por las incontables demostraciones de cariño hacia él", escribió el marido de Nancy Dupláa.



Desde la producción ART, la obra dirigida por Germán Palacios y Ricardo Darín que se presentaba de miércoles a domingos en el teatro Multitabaris, tomaron como primera medida suspender la función del jueves, aunque de inmediato anunciaron dar por finalizada la temporada.



"Ante el cuadro de salud que atraviesa el actor Fernán Mirás, informamos que la actual temporada de ART queda suspendida. Todas las entradas vendidas hasta el domingo 17 -ya en poder del público- deben ser devueltas por los mismos canales por donde fueron adquiridas", detallaron.



Cabe destacar que Fernán Mirás, Mike Amigorena y Pablo Echarri iban a despedirse de ART por un tiempo el próximo domingo 17 de octubre para luego regresar a los escenarios el 12 de enero dando comienzo a la temporada de verano 2022 en Buenos Aires. Sin embargo, estos planes quedaron en suspenso a la espera de lo que ocurra con uno de sus protagonistas.



Por su parte, el productor Carlos Rottemberg, a cargo del Multitabaris, habló en Mientras tanto -Mucha Radio- y dio más precisiones sobre la decisión: "Fernán Mirás está relativamente bien, lo agarraron a tiempo, pero sigue en terapia y requiere observación. Decidimos dar por terminada la temporada de ART, no hay ánimo tampoco para hablar de reemplazo, vamos a esperarlo que se reponga para volver en enero. Hay que respetar los tiempos médicos para estar seguros de que tiene buen pronóstico".



En este panorama, durante la tarde del viernes el que se manifestó fue el propio Mirás desde su cuenta de Instagram. En medio de sus historias, cuando ex compañeros como La China Suárez, Cande Vetrano o Martín Slipak le auguraban buenos deseos, el artista llevó tranquilidad a sus seguidores: '¡Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también (Que para mí el humor se inventó para momentos así)", escribió el ex Casi ángeles.



Y respecto a su estado de salud, si bien no dio demasiadas precisiones, destacó el hecho de haber actuado con rapidez: "Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo", afirmó. y agradeció a todos sus seguidores por las muestras de afecto y a todo personal de salud que lo asistió durante las últimas horas.