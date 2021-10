Desde el gimnasio, deslumbra a sus fanáticos con su figura a los 45 años

La vedette uruguaya radicada en Argentina, Mónica Farro, deslumbra a sus fanáticos con el contenido diario que sube a su cuenta de Instagram.En una de sus últimas publicaciones, la mediática de 45 años posó frente al espejo desde el gimnasio y sorprendió a todos con su trabajada figura. La publicación se llenó de comentarios y “me gusta”.En enero del 2020, Mónica Farro y Sol Pérez protagonizaron el gran escándalo de la temporada teatral de Mar del Plata. Ambas eran parte del elenco de 'Veinte millones', encabezado por Carmen Barbieri, y se sacaron chispas detrás de bambalinas. Tan grande fue su pelea que terminó en la Justicia y la vedette uruguaya fue resarcida económicamente con una cifra millonaria.Pocas semanas atrás, la artista recibió el dinero y se expresó al respecto. "Este pago que se hizo en septiembre se debería haber hecho en marzo y me pareció una falta de respeto lo que hizo Guillermo Marín que era la persona que se hizo cargo de esto", indicó en diálogo con Juan Etchegoyen.Sobre el fallo de la ley, señaló: "Creo que es un acto de justicia porque cuando uno hace las cosas bien, la vida te recompensa. Hay que entender que en la privacidad uno puede hablar lo que se le cantan las p. . . pero no se puede ensuciar el honor de las persona".Y sumó: "Si Sol Pérez se hubiera disculpado conmigo aunque sea por teléfono, todo habría terminado antes. Esa frase que dijo que no fue verdad y nunca existió. Pero meterse con mi familia, con mi hijo y conmigo fue demasiado bajo".