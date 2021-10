Luciano Castro contó la reacción de Sabrina Rojas al enterarse de su noviazgo

La noticia de la semana fue el nacimiento del romance entre Luciano Castro y Flor Vigna. Tras varios días de escepticismo e hipótesis sobre la existencia de algo concreto, ambos decidieron blanquear su relación.Este jueves, decidieron concurrir al gimnasio donde se entrenan, juntos. Allí hablaron con la prensa libremente del amor que los une y posaron para los papparazis. En Intrusos, el actor contó cómo se siente al lado de la ex participante de La Academia de ShowMatch y reveló lo que le dijo Sabrina Rojas cuando se enteró de esta relación. Algo que, al parecer, se lo tomó muy bien y da muestra de ejemplo sobre la buena relación que llevan tras su separación el pasado mes de mayo.“Nos pasan cosas, sí es verdad, si no, no estaríamos acá hablando con vos, exponiendo lo que nos pasa”, señaló Luciano Castro, y contó qué opina Sabrina Rojas sobre su nueva pareja. “‘Me encanta’, me dijo”, explicó el actor, antes de reconocer que está muy feliz por la forma en que se dio todo: “yo estoy re contento también por ella. Lo único que queremos es estar bien todos”, concluyó el flamante novio de Flor Vigna.Semanas atrás, Sabrina Rojas había blanqueado su romance con el Tucu López. En su momento, la reacción de Luciano Castro fue similar a la que recibió por parte de ella.“Lo sabía desde antes”, confesó en una ocasión a una entrevista que le realizó Intrusos. Además de mostrarse feliz por ella, y viceversa, no dejan de demostrar la gran relación que ambos tienen.