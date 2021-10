Vanina Escudero recibió el alta médica luego de ser internada de urgencia

Vanina Escudero atravesó muchas emociones en los últimos días. La bailarina, que en plena pandemia se instaló en Uruguay junto a su marido, Álvaro Navia, y sus hijos Benicio y Joaquina, viajó a Buenos Aires de sorpresa para reencontrarse con su hermana Silvina y celebrar juntas su cumpleaños. Y en medio de la alegría por el reencuentro con sus seres queridos, tuvo que ser hospitalizada de urgencia por un problema de salud.



"Vine por pocos días. Y encima desde ayer (por el martes) estoy internada y no sé cuándo me van a dar el alta", explicó en diálogo con la periodista Karina Iavícoli para Intrusos. Y explicó que le encontraron un folículo hemorrágico pero que debía esperar para que el equipo médico decidiera como proceder: "Tengo un profundo dolor, tengo que esperar que se reabsorba la sangre, pero aparentemente no sería quirúrgico".



Horas más tarde, compartió una foto en su perfil de Instagram en la que se la veía acostada en una camilla de la Clínica Olivos y le agradeció a su hermana y a su cuñado por haberla asistido en su peor momento. "Mi amor sufriendo desde la otra orilla listo para venir. Por suerte ya estoy bastante mejor", dijo en referencia al humorista, que no se había sumado al viaje familiar para continuar con su trabajo en su país natal.



Finalmente, este jueves la participante de la versión uruguaya de MasterChef Celebrity le comunicó a sus seguidores que ya está en su casa junto a sus hijos. "Ayer me dieron el alta. Gracias por la infinidad de mensajes. Intentaré responder (no creo que todos)", escribió la artista que en más de una oportunidad formó parte de Bailando por un sueño.



Y explicó cuál es su cuadro: "Tengo un folículo hemorrágico, que de manera inusual, se da en el ciclo de las mujeres. Nunca me había pasado, quien lo pasó sabe que el dolor es insoportable". Además, aseguró que se siente muchos mejor y, con humor, señaló que está "hinchada como un sapo".



Cabe recordar que Escudero y Navia se mudaron en diciembre de 2020 por proyectos laborales del actor. "Fue una decisión pensada, meditada con la familia. Vanina tenía muchas ganas de venir a Uruguay. Un poco por la pandemia, otro poco que se precipitó lo de mi productora en Uruguay, decidimos mudarnos, instalarnos y empezar 2021 en Uruguay. Estoy muy feliz de volver a mi país, porque me fui solo con una valija y volví con una familia. Es un paso muy importante en mi vida. Nosotros siempre nos ponemos metas, proyectos y sueños en nuestras vidas con Vanina para el corto y largo plazo, y tratamos de llevarlos a cabo. Esta mudanza fue un sueño y acá estamos", explicó el humorista en diálogo con Ciudad Magazine.



Y esta decisión hizo mella en la familia de la bailarina, ya que su hermana Silvina dejó en claro que no estaba de acuerdo con que sus sobrinos crezcan lejos de ella ni de sus padres. "Creo que parte del duelo en un momento también es enojo, es angustia, momento de aceptación, desapego. Y la volví a seguir justamente porque salió en todos lados. Todos los días ponía ‘acá feliz en Uruguay’. El corazón se me iba desgarrando. Nunca me peleé, nunca hubo una discusión, la dejé de seguir por mi salud. En ese momento estaba triste y al toque la volví a seguir de nuevo", explicó la morocha en PH, Podemos Hablar, sobre su decisión de dejar de seguir a Vanina en las redes. Sin embargo, luego de los últimos acontecimientos, las hermanas hicieron las pases y se mostraron incondicionales.