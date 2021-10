En microbikini lució su bronceado y afirmó: “Estoy para un ratito de playa”

Rocío Guirao Díaz posó con una micro bikini color verde y mostró que, aunque falta bastante para el verano, ella ya está lista: un bronceado perfecto, el traje de baño que será tendencia y las ganas.“Estoy para un ratito de playa”, comentó en posteo que hizo en su cuenta de Instagram e invitó a sus seguidores con un sugerente “quién se suma” que rápidamente fue respondido por cientos de usuarios.“Yendo”, “Necesitando”, “Aguante las Toninas”, “Quién pudiera”, fueron algunas de las respuestas a su pregunta. Mientras que la mayoría de los comentarios giró en torno a su figura “Sos hermosa”, “Esos hombros”, “Sos tan bella”, entre cientos de emojis de fuego.En las imágenes que subió Rocío Guirao Díaz a su cuenta se la ve en una habitación con la bikini verde super cavada, con tiras y escote, a lo que le agregó un camisolín negro de tul con flores bordadas. También completó el look con un colgante tipo moneda en color dorado.Aunque claramente le habla a sus seguidores de Argentina, Rocío Guirao Díaz está viviendo junto a su marido y sus tres hijos en Miami, Estados Unidos, donde actualmente es otoño. Pero salvo algunas lluvias, en La Florida el clima permite disfrutar del sol todo el año.Además de entrenar en el gimnasio, la modelo practica un deporte conocido como Stand Up Paddle Boarding- con sus variantes Paddle surf y SUP- que se está haciendo cada vez más popular y consiste en remar mientras se está parado en la tabla de surf. De este modo, ganó ese espectacular color dorado en su piel.