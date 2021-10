Catherine Fulop: “Aprender cosas nuevas me hace sentir joven”

Faltan pocas semanas para que MasterChef Celebrity 3 llegue a la pantalla de Telefe y aunque hace tiempo se dieron a conocer las figuras que fueron convocadas para esta nueva entrega, recién ahora se están confirmando quiénes serán los 16 participantes. Una de las primeras en firmar su contrato fue Catherine Fulop, quien fue convocada para las dos primeras temporadas pero no se animó hacerlo por su desempeño en la cocina y porque estaba al cuidado de Betty, su suegra, quien falleció en abril de 2021."Estoy súper entusiasmada, preparándome con todo, con un poco de nervios porque para mí esto es una disciplina nueva", manifestó la artista venezolana en diálogo con Noticias Argentinas. Y aseguró que no tiene conocimientos gastronómicos, algo que le genera inseguridad: "Tenía mucho miedo, por eso no había aceptado cuando me invitaron en las otras temporadas: no sé cocinar. Pero veo lo lindo que es, la repercusión que tiene y que las devoluciones tienen que ver con las cosas de la comida, con la emoción, con el amor que pones para preparar un plato, con el compañerismo y me parece un lindo desafío".Tras confirmar su participación, la esposa de Osvaldo Sabatini y madre de Oriana y Tiziana, decidió prepararse de antemano y empezar a practicar en su hogar. "Siempre es bueno a cierta edad, aprender cosas nuevas, ayuda a sentirte más enérgico, más joven. Estoy muy entusiasmada", explicó quien hasta el momento competirá con la judoca Paula Pareto y la mediática Charlotte Caniggia.Según trascendió también fueron convocados Gastón Soffritti, Denise Dumas, Luisa Albinoni, Miguel Ángel "Tití" Fernández, Paulo Kablan, Joaquín Levinton, María Del Cerro, la influencer Vicky Braier, conocida como Juariu, Luis Ventura, Mauro Szeta, Jésica Cirio, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, el influencer Santiago Maratea, Eugenia Tobal, Fierita Catalano, el cantante Román El Original y Sofía "Jujuy" Jiménez, pero todavía falta la confirmación del canal.También le habría propuesto sumarse a Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, pero rechazó la oferta porque no podía comprometerse a estar tres meses en Buenos Aires, ya que quiere tener la libertad de poder ir a visitar al futbolista en París o al resto de su familia en Rosario. Por su parte, Betular había postulado a Wanda Nara como posible concursante, pero desde Francia, la mediática puso en duda su capacidad para estar en una competencia de gastronomía. "Chicos, yo hago comidas muy olla popular: ricas, económicas y para un millón. ¿Cómo hago en MasterChef?", escribió en su cuenta de Instagram. Mientras que Donato señaló que Susana Giménez sería "genial" en la cocina, pero que quizás no está lista para pasar tantas horas en el set durante tres meses con tal de ganar.