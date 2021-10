Flor Vigna dio detalles de su noviazgo con Luciano Castro: “Me hace muy bien”

Espectáculos El romance de Luciano Castro y Flor Vigna nació en un gimnasio

El romance entre Luciano Castro y Flor Vigna fue sorpresivo. No porque los actores tuvieran algo que ocultar, sino porque vienen de ámbitos diferentes dentro del mundo del espectáculo. Él hace décadas que trabaja como actor y productor y ha participado en exitosas producciones, mientras que ella saltó a la fama de la mano del reality Combate, luego explotó por su paso por Bailando por un sueño, certamen en el que se consagró dos veces campeona, y dio sus primeros pasos como actriz en algunos proyectos de Polka y en teatro. Sin embargo, nunca se habían cruzado.

Por último contó cómo se siente en compañía del actor, quien en mayo oficializó su separación de Sabrina Rojas, luego de 11 años juntos y dos hijos en común. "Lo quiero mucho y me hace muy bien", detalló. Por su parte, Castro aseguró que el vínculo surgió "tal cual" lo explicaron en los medios y que no tiene nada para agregar, pero que está muy contento con la relación.Según trascendió, luego de coincidir en una propuesta laboral, los artistas se cruzaron en un gimnasio de zona norte y Luciano pidió su teléfono. Luego de varias semanas de total hermetismo, decidieron dejar de ocultarse, por eso no temen a mostrarse cariñosos mientras comparten su entrenamiento. "Él está embobado con ella", puntualizó Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana y aseguró que desde el entorno del galán sostienen que la relación va en serio.En los últimos años, Luciano atravesó varias crisis de pareja con Sabrina Rojas, que los llevaron a distanciarse, pero este año se separaron de manera definitiva. De hecho, ella también volvió a enamorarse y hace tiempo que está de novia con el Tucu López. Por su parte, en marzo Vigna se separó de Nicolás Occhiato, con quien compartió varios años con idas y vueltas. "Nos amamos y apreciamos mucho. Decidimos, en muy buenos términos, separarnos después de 7 años. Somos más amigos que novios ya", declaró en una entrevista y aseguró que entre tanto trabajo, entre ShowMatch: La academia y el inicio de su carrera como cantante, no tenía tiempo para enamorarse.Sin embargo, el lunes 27 se despidió del programa que conduce Marcelo Tinelli, luego de que su compañero, Facundo Mazzei, sufriera una lesión en su hombro. "Por suerte fue unánime. Nos miramos los tres y cada uno de los integrantes es irremplazable, pero Facu tiene como esa magia que reúne tantas cosas. Incluso para empezar este año también existió esa química. Él también tenía un trabajo, pero con Georgi son amigos de antes y yo sabía que ella tenía una cabeza distinta. Y existió para empezar y hoy está para terminar, así que la respetamos", manifestó la actriz, que salió dos veces campeona en el Bailando, la primera en 2016 junto a Pedro Alfonso y al año siguiente junto a Gonzalo Gerber. Y al parecer este cambio le dejó tiempo suficiente como para poder volver a apostar al amor.