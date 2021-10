Le bajaron Tinder y le “explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres”

Viviana Saccone está soltera y tiene ganas de conocer a un nuevo candidato. Por eso, la actriz de 53 años decidió incursionar en el mundo de las app de citas y admitió que descargó Tinder.



“Tengo una app en el teléfono que me la abrió Diego Ramos el día que ensayamos. Me dijo “no puede ser, yo te voy a instalar un Tinder” y me quedó allí”, contó la actriz en charla con Mitre Live.



“No entro nunca pero es muy difícil. Yo dije “no puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono”. Me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, a ir a recorrer, miles de propuestas de todo tipo”, admitió Viviana.



Pero, puso en duda si lo usará realmente: “No sé si saldría con gente que no conozco. Yo estoy muy bien así como estoy, tengo trabajo. No podría decir que estoy con ganas. Si sucede, buenísimo y en buena hora. Estoy avocada al trabajo y un poco a mi vida”.



Sobre las propuestas de los candidatos, la artista contó: “Hay desde “vamos a cenar” hasta “vamos a comer un choripán a la Costanera”, “te invito a tomar mate al costado de la ruta”, todas propuestas así”.



“Diego (Ramos) me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. La app está dormida y esperando que la active de nuevo”, concluyó la actriz.

Fuente: Primicias Ya