Sabrina Rojas se enteró por TV del romance de Luciano Castro y Flor Vigna

Espectáculos El romance de Luciano Castro y Flor Vigna nació en un gimnasio

Luciano Castro y Flor Vigna son los protagonistas de un romance. Este martes, la panelista televisiva Maité Peñoñori confirmó que los artistas ya no se esconden y los vieron a los besos en un famoso gimnasio de Martínez. Como si fuera poco, se filtró una foto donde quedó en evidencia que estaban juntos en la camioneta del actor.En el programa “Los ángeles de la mañana” aclararon que Sabrina Rojas no estaba al tanto de la relación. Por ahora, los protagonistas no quisieron hacer ningún comentario.Rojas había comentado en más de una oportunidad que tenía una excelente relación con el papá de sus hijos y que su prioridad era mantener su familia unida. Apenas se conoció su separación, ella aclaró que solo tenía una condición para la nueva novia del actor: “No sé si hay un tiempo estipulado, pero sí le diría fíjate que te vaya a durar porque esto de cambiar figuritas para los chicos me parece que no va”.