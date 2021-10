Revelan nuevos detalles de la infidelidad y separación de Gago y Dulko

Se conocieron nuevos detalles de la separación entre Gisela Dulko y Fernando Gago por una supuesta infidelidad del futbolista. Fue en Los Ángeles de la Mañana, donde se reveló este nuevo capítulo.



Todo comenzó de la mano de Yanina Latorre, la misma afirmó que tenía novedades por parte del entorno de la tenista y que su información era diferente a la que día a día brindaba su compañera, Cinthia Fernández.



“Gisela asume los cuernos y la separación, pero dice que no los encontró en la cama. No hablé con Gisela directamente, sí con alguien muy cercano”, dijo la panelista.



“Ella era muy amiga de esta chica y tenían un vínculo. Él vivía en Mar del Plata y esta chica le decía “es un nabo tu marido, lo tenés que dejar, separate”, y ella empezó a escuchar muchas cosas de la chica que él le decía ‘no quiero que seas amiga de ella, es un gato’, y todo lo mismo”, continuó Latorre.



Luego explicó que Fernando Gago se encontraba en Mar del Plata y que Dulko quiso ir a vivir con él pero él no quiso y le decía que permaneciera en Buenos Aires. “La hizo cambiar a los chicos del colegio, todo como un mecanismo raro. Y ella empezó a atar cabos por cositas y a desconfiar”, agregó Yanina.



Al hablar del momento en que todo salió a la luz, Latorre explicó que Dulko encaró a Fernando Gago en la cena y le pregunto “¿pero vos te estás encamándote con esta?” y la respuesta de él fue “sí, estoy enamorado”.



“Dice que le aceptó todo y, al otro día, se fue, se mudó y ahora alquiló una casa. Lo perverso de todo esto es que Gago le alquiló la casa a otra mamá del colegio que se fue a vivir a Miami”, continuó Yanina Latorre.



Cinthia Fernández opinó sobre la versión de su compañera: “Sí, eso es verdad, nunca recibí tantos mensajes por un caso pidiéndome que aclarara que esa información no era así”.

Fuente: La100radios