“Es una nena...”: con lencería, Julieta Prandi acaparó todas las miradas

Julieta Prandi posó con un conjunto de lencería de animal print y cautivó a sus seguidores. Antes también los había hecho con otros modelos.La rubia promocionó unos conjuntos para sus más de 740.000 seguidores. Si se observa con detalle, se pueden ver dos de sus tatuajes.“La mejor”, “Diosa”, “Bellísima”, “Siempre linda”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus followers. Pero el comentario que más se repitió fue uno solo: “Es una nena”.Esto se debe a que Julieta protagonizaba un sketch con Guillermo Francella en “Poné a Francella” en donde hacía de amiga de la “hija” el reconocido actor.Un supuesto enamoramiento entre ambos hacía que siempre estén a punto de besarse, pero finalmente no sucedía. Sin dudas, algo de otra época que no tendría lugar en el presente, y es muy criticado cada vez que se recuerda.Está claro que quienes no vieron ese sketch o se quedaron sin palabras, le dejaron emojis de corazones, fuegos, bombas, aplausos y caritas enamoradas.Julieta Prandi estuvo casada entre 2011 y 2019 con Claudio Contardi, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, en la pandemia reveló el calvario que significaba el matrimonio asegurando además que le “robó” lo conseguido a lo largo de 20 años de carrera. “Me estafó y me amenazó de muerte”, reveló durante 2020.Pero ahora, la vida es de otro color para la modelo. Desde octubre de 2020 sale con el cantante Emanuel Ortega, hermano del famoso productor televisivo (Sebastián). En los últimos días de septiembre se los vio en público por primera vez.“Estoy muy feliz, encontré el compañero que tanto quería encontrar. Estoy muy bien, muy enamorada. Y no quiero hablar más porque lo incomodo”, dijo Prandi a la salida de Multiteatro, donde la pareja fue a ver “Perdidamente”, obra donde actúa Julieta, hermana del actor.Además, tiró un fuerte palo para su ex marido: “Ahora estoy con un hombre de verdad”.