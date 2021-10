“Arrancó octubre” y a los 55 años redobló la apuesta con sus fotos en bikini

Flavia Palmiero cautivó a sus seguidores posando en bikini desde la playa y la llenaron de cariño en los comentarios.“Arrancó octubre y yo estoy así”, escribió la actriz. “Hermosa”, “Guapísima”, “Preciosa”, “Bellísima”, fueron algunos de los mensajes que sus fans le dejaron.Por supuesto que no faltaron los emojis de corazones, fuegos, bombas, aplausos y caritas enamoradas para quienes quedaron sin palabras.A los 55 años, la ex cantante luce una muy trabajada figura y demuestra que la edad es sólo un número. Sus fieles seguidores siempre le recuerdan lo bien que luce y festejan cada vez que sube contenidos de este tipo, donde suele modelar ropa de su propia marca o colaborar con otras.Flavia Palmiero mantiene una relación con el empresario Alberto Scalella desde hace ocho años. Se fueron de vacaciones a Miami durante el receso invernal para disfrutar del calor en el hemisferio norte.Lo cierto es que se llevan 11 años de edad, ya que la ex cantante tiene 55 y el hombre tiene 66. “Cada uno tiene su casa y nos manejamos muy sui géneris”, reveló Palmiero en diálogo con La Nación, haciendo referencia a que eligen no convivir.Sin embargo, durante la cuarentena estricta en todo el país, tuvieron que convivir aunque no fue demasiado problema: “Fue una situación especial y, aunque vivimos una linda experiencia, no fue definitivo”.