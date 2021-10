Thelma Fardin habló del noviazgo con Vaca Narvaja y sus planes como pareja

A casi dos semanas de haber confirmado su noviazgo con Camilo Vaca Narvaja, Thelma Fardin dio detalles de la relación y de sus planes a futuro. "Estoy pasando un momento muy lindo. Estamos re enamorados y compartiendo. Es de las cosas más lindas que nos podemos cruzar y está bueno que nos hayamos cruzado. Cuando se supo para nada quería negarlo, cuando me preguntaron lo confirmamos", dijo en declaraciones radiales.



Y agregó: "Estamos con proyectos que son viajes y compartimos mucho, que eso es lo más lindo. Cada uno tiene su casa pero estamos mucho tiempo juntos, mientras no estemos trabajando. El amor es lo más lindo y lo que más fuerza da para seguir adelante con todo lo otro". También insistió en que su vínculo con Vaca Narvaja no le generó ningún problema con Julieta Ortega, quien salió con él en 2019. "Es una relación que terminó hace un montón. Ella lo supo antes por parte de Camilo, siempre se quiere generar polémica para clicks en las notas y rating en la tele y la verdad que con Juli está todo bien, sobre todo porque somos compañeras de lucha”, expresó.



Por otra parte, se refirió al juicio oral que tendrá lugar a fines de noviembre, en el que volverá a encontrarse con Juan Darthés, a quien denunció penalmente en 2018 por haberla violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años. "Me cuesta mucho tener que pensar en cruzarme con él. Mucho tiempo viví afuera en gran parte por eso, porque no quería cruzarlo y cuando yo hice mi denuncia él se fugó a Brasil. Cuando uno ve los números y las cifras es muy desalentador", señaló y aseguró que para ella es importante ponerle un cierre a este tema para poder seguir su vida con mayor tranquilidad.



Cabe recordar que luego de meses de silencio, a principios de mayo Juan Darthés reapareció en la televisión brasileña. "Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme", dijo el actor en un audio que mandó al programa Domingo espectacular, que se emite en Record TV. "Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", agregó.



Además, aseguró que es inocente: "No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca". Mientras que el periodista Roberto Cabrini insistió en que las acusaciones en contra del actor son "extremadamente graves", haciendo referencia no solo al caso Fardin, sino a las denuncias de Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.