L-Gante publicó una carta abierta tras su visita a Alberto Fernández

Respuesta a los “haters”

No lo invitaron

Política

Quién es

El presidente Alberto Fernández recibió al exitoso cantante popular Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, en la Quinta de Olivos, en un encuentro distendido en el que ambos dialogaron sobre las necesidades de la juventud y la importancia de la educación, entre otros temas. La cita se produjo el sábado último, a partir del interés del mandatario de conocer al artista, y fue emitida este domingo a través del canal de YouTube del Presidente.“Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras...”, escribió Elián tras las fuertes críticas que le hicieron en las redes sociales por su visita al mandatario y tras compartir en su canal de YouTube un fragmento de la charla.“Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”, continuó.Y completó, de manera molesta por los múltiples cuestionamientos, dejando en claro el motivo de su entrevista: “A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue”.Luego, en otra historia que subió a sus redes sociales, y compartido por su novia, Tamara Báez, el músico agregó junto a una imagen de su encuentro con Alberto Fernández: “No es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420″.Durante el encuentro con Fernández, L-Gante repasó su historia, desde sus primeros pasos en 2016 cuando subía a las redes sus temas, hasta la “explosión” de popularidad durante la pandemia. “El año pasado me asusté que iba a ser papá y salí a buscar laburo. Tuve que tomar el valor de renunciar y tomar en serio la música. Después apareció la pandemia y cuando menos calidad le metí, es cuando explotó todo”, definió entre risas.L-Gante, es un joven de 21 años nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que acumula decenas de millones de vistas en YouTube, y lanzó su primera canción en 2017. Entre sus principales hits se destacan “L-Gante RKT”, que acumula 189 millones de visitas y llegó al primer puesto del Billboard Argentina Hot 100; la “BZRP Music Sessions #38″ junto con Bizarrap, que suma otras 165 millones de visitas; y dos temas realizados con el cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, que superan los 40 millones de vistas cada uno. Fuente: (Infobae-Teleshow)