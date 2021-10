Dicen que Dulko también habría engañado a Gago y revelan con quién

Se suma un nuevo capítulo en torno al escándalo de infidelidad de Fernando Gago y Gisela Dulko. Después que se conociera que el ex futbolista ya convive con Verónica Laffite, la tercera en discordia, y con la que ya blnaqueó su relación, Cinthia Fernández reveló un nuevo dato sobre la ex tenista.



La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" sorprendió a todos al contar las condiciones en las que Dulko encontró a su expareja y su examiga juntos: "Ella los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama, y lo peor es que la otra sería una amiga suya".



Sin embargo, la modelo dejó mudos a todos al contar un picante rumor sobre Gisela: ella también habría engañado a Fernando con un chico al que conoció en la zona de Nordelta, lugar en el que residía en el Barrio Los Castores hasta que se mudó a San Isidro a raiz del escándalo.



"La casa de Nordelta que habitaban los dos está vacía: Gisela se mudo a San Isidro y consiguió un colegio para su hijos allí. También me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín", expresó la "Angelita" en El Trece.

Fuente: Diario Show