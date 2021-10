“En mis canciones, me gusta contar la historia del litoral” dijo Yacaré Manso

Video: El guitarrista, cantor y compositor correntino Yacaré Manso cantó en vivo en Elonce TV

“Yo no soy cantante ni guitarrista, sino un cantor y guitarrero que es muy diferente”, expresó aEl músico y compositor correntino Yacaré Manso.En sus canciones trata “de llevar nuestras historias del litoral a las canciones. Quiero que la mayoría de las poesías que escribo para los temas, tengan esa temática: el patio de la casa, el rio, las vivencias con mis abuelos y sobre todo el mensaje ambiental que me gusta dar”.Sobre el medio ambiente señaló que “toda batalla que todavía tenga lucha, no está perdida. En esto tiempos las agrupaciones ambientales han crecido y la conciencia se está generando. Estamos tomando conciencia de la problemática ambiental”.El músico comenzó su carrera a los 13 años cuando formó su primera banda “La Joaquina”, con la cual recorre el Litoral argentino y Brasil, haciendo covers de bandas de rock nacional y temas propios que serían incluidos en el primer disco de la banda. A los 17 entró como primera guitarra en “La Murga”, banda de ska, punk y reggae de Corrientes Capital, con la cual recorre casi todo el norte del país. Con esta formación grabó tres discos de estudio y uno en vivo.En 2002 dejó la banda para empezar su camino como solista. Grabó un disco en vivo "Rabia Platónica" en el Viejo Cine de Santo Tomé; por esos años también se dedicó a hacer Radio en diferentes emisoras del pueblo. Un año después se radicó en Buenos Aires donde hace sus primeras presentaciones por Quilmes y Capital Federal.Entre 2008 y 2009 graba un disco Pop-Rock-Folk, con el productor Diego Bavasso (ex Illya Kuryaki, Los Látigos). A mediados de 2010 se aleja del proyecto para dar a luz Yacaré MansoSobre su nombre artístico, contó que “trate de sacar la imagen de que el Yacaré es un animal agresivo. Cuando uno ve al animal en su habitad, se da cuenta que es muy tranquilo, es más huye cuando ve a un humando”.