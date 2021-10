Pampita, peregrinó a Luján: tuvo un imprevisto en medio de la caminata

Pampita es una de las miles de fieles que está en la peregrinación hacia la Basílica de Luján. Se reunió temprano con Barby Franco, Estefanía Novillo y otras amigas para emprender el viaje pero en la primera parada, en La Reja, se encontró con algo inesperado que puso en peligro la travesía: se largó a llover.La modelo no pensó que el agua iba a complicar el plan y por eso no se llevó piloto. Mientras que el resto de la gente tenía uno improvisado con bolsas de residuos, ella empezó a preguntar quién podría tener una de más para regalarle. Afortunadamente, apareció un alma generosa que la ayudó y así el camino se hizo más llevadero.En un video que compartió en sus redes sociales, Pampita expresó que va a Luján para cumplir un promesa. “Vine para agradecer y para proteger a la familia. Estoy agradecida de la experiencia y la oportunidad. Soy muy devota de la Virgen y le estoy muy agradecida”, mencionó con lágrimas en los ojos.El nacimiento de Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán, fue un sueño hecho realidad que se sumó a otros momentos de mucha felicidad que vivió en este 2021 junto a la familia ensamblada que formaron.“Esta es una procesión especial, le vengo a agradecer todo lo lindo que me ha dado este año... Muchas veces le vine a entregar mi dolor. Y lo hago con el corazón en la mano en esta procesión”, concluyó muy emocionada.En Los ángeles de la mañana ya habían anticipado que estaba entrenando bastante para llegar con algo de resistencia a la caminata. “Se está preparando mucho, la van a ver entrenando, está saliendo a caminar con Barbie Simons porque tienen una promesa que quieren cumplir. Van a caminar 40 kilómetros hasta Luján”, sostuvo Pía Shaw.“Las dos amigas se van, se están preparando y haciendo mucha caminata en estos días para preparar el cuerpo. Estos días caminó 14 kilómetros y le salieron ampollas en los pies”, agregó la panelista.Fiel a su sentido del humor, Yanina Latorre lanzó un comentario sin filtro: “Si le salieron por caminar 14 kilómetros va a llegar muerta a Luján”. Pero Ángel de Brito, compañero de la modelo en La Academia, puso fichas en ella: “¿Sabés lo que son 40 kilómetros? ¡Es un montón! ¡Está muy bien que se prepare”.Pampita peregrina a Luján con mucha alegría y esperanza, y la gente que se la cruzó la trató con mucho respeto a pesar del asombro. Fuente: (Tn)