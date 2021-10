"Me asusté": Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand

“Buenas tardes, hoy sí son buenas tardes”, lanzó con un gesto de alivio Marcela Tinayre al comienzo de su programa Las Rubias (KZO).



Durante los primeros minutos, la hija de la diva de los almuerzos narró lo difícil que fue para ella poder atravesar la tarde del jueves sabiendo que Mirtha permanecía internada en el sanatorio Mater Dei.



“Todo el mundo está enterado de lo que pasó con mi mamá”, dijo a modo de introducción. Y continuó: “Ayer, antes de empezar el programa mi mamá no se sentía bien. Y yo no dije nada, solo le dije a mi panelista Álvaro ‘sosteneme hoy’. Porque la verdad fue muy difícil hacer el programa”.



La edición de Las Rubias del jueves transcurrió sin sobresaltos, pero la preocupación de Marcela se mantuvo latente durante toda la tarde. “Hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho”, aseguró.



Según comentó este viernes, cuando terminó el ciclo corrió hacia el hospital para visitar a su mamá. Al llegar recibió muy buenas noticias porque Legrand no solo estaba de muy buen ánimo, sino que se le habían realizado todos los procedimientos médicos pautados y salieron bien.



“Los partes médicos ya se han pasado y es la mejor información, tiene dos stents y está regia, sentada, almorzando y nos da una paz enorme”, explicó.



Para terminar, Marcela agradeció tanto a los médicos como a toda la familia y amigos que se preocuparon por la salud de su mamá, afirmando que todo está en orden. “Ya casi lo podemos contar como una anécdota todo esto”, cerró.



Mirtha Legrand comenzó a sentirse mal el miércoles por la noche y, tras la visita de su médico personal, decidió acudir al Sanatorio Mater Dei el jueves al mediodía para realizarse algunos estudios de control.



Según un comunicado del centro de salud, la conductora ingresó al instituto alrededor de las 15 horas. Tras hacerle algunos estudios, el equipo médico decidió someterla a una intervención.



“A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, que se resolvió con la colocación de dos stents”, precisaron en el comunicado.



El viernes por la mañana, desde el centro médico se informó al público que el estado de Mirtha es favorable y que continúa internada en la unidad coronaria acompañada por su familia. Habrá más noticias sobre su salud este sábado, cuando se emita un nuevo parte.