Vicuña se refirió a rumores de romance de la China Suárez y un modelo español

A principios de septiembre, luego de blanquear su separación de Benjamín Vicuña, Eugenia "China" Suárez armó las valijas y se instaló en España junto a su madre, y sus hijos: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los que tuvo con el chileno. Y luego de su paso por el Festival de San Sebastián en el que fue el centro de todas las miradas por su belleza, comenzaron a circular rumores de romance con el modelo Javier de Miguel.Consultado por el cronista de Los ángeles de la mañana, Vicuña habló de la supuesta relación de su expareja. "La China es la madre de mis hijos, una mujer hermosa, la quiero y está todo bien, pero nada más. Ahora viajo a España a ver a mis hijos, Magnolia y Amancio", declaró el actor. Y agregó: "Si ella es feliz yo soy feliz. Me parece muy bien”.Si bien siempre trató de preservar al máximo su vida privada, él fue quien a mediados de agosto hizo pública su separación. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy esto nos lleva a tomar un nuevo camino, separados como pareja pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", publicó en sus redes y pidió respeto. Y aunque su comportamiento fue llamativo, el actor reveló que lo hizo porque sabe que su público empatiza lo que está pasando. "Es una situación difícil. Son temas que se viven a puertas cerradas. No hay mucho que contarElla es buena persona, nos separamos en buenos términos", detalló.La China había decidido no hacer públicos sus sentimientos, pero luego de varios días en los que su expareja fue protagonista de rumores de infidelidad, decidió romper el silencio. "Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea", manifestó en referencia a la versiones de un diálogo con la supuesta tercera en discordia. "¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz", agregó.Y dio detalles de la relación que mantiene con su expareja: "No pasa nada. La gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. No tengo idea. Nos queremos un montón. Está todo bien, nos separamos bárbaro, aunque eso no venda". Por último, reforzó su indignación con un texto con el que acompañó el video: "Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos".