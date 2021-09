Malena Pichot y el polémico debate sobre tirar un caño en el fútbol 5

Ayer me enteré del entramado de códigos sociales que desencadena entre los varones hacerle un caño a otro en el fútbol 5 y sigo shock — malena pichot (@malepichot) September 26, 2021

Malena Pichot se ha enfrascado en más de una oportunidad en duelos en las redes sociales. Su firme postura feminista la llevó a enfrentarse en defensa de sus ideales. Pero en las últimas horas, la actriz se convirtió en tendencia luego de postear en su cuenta de Twitter que había descubierto el "entramado de códigos sociales" que desencadena entre los varones hacerle un caño a otro en el fútbol 5.Pero esta vez el cariz de sus comentarios devinieron luego de algunos diálogos con amigos varones quienes le relataron sus hazañas durante la disputa de partidos de fútbol 5."Ayer me enteré del entramado de códigos sociales que desencadena entre los varones hacerle un caño a otro en el fútbol 5 y sigo shock", escribió de manera casi misteriosa la comediante, guionista y militante feminista, situación que caso de inmediato disparó la reacción de sus seguidores en las redes sociales."Sigo shock", fue el remate de Pichot, quien tras tirar el centro con su comentario, recibió cientos de respuestas de los internautas."Las pibas: Ay viste el entramado de códigos sociales que desencadena entre los varones hacerle un caño a otro en el fútbol 5? Sigo shock", escribió un usuario identificado como Valentín.Lejos de quedarse en el fondo a defender, Pichot contraatacó con su mejor artillería: "Algunos sorprendidos de que me acabo de enterar de esto. Perdón chicos, no consumí ni le presté atención a las anécdotas de fútbol 5 de mis amigos nunca jamás”. Fin del partido. Fuente: (LaCapital)