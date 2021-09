Revelan nuevos entretelones del divorcio de Gisela Dulko y Fernando Gago

Espectáculos Revelan detalles de la escandalosa separación de Gisela Dulko y Fernando Gago

Gisela Dulko iniciará el trámite del divorcio de Fernando Gago y dejó Nordelta.Gisela Dulko iniciará el trámite del divorcio de Fernando Gago y dejó Nordelta.El escándalo de infidelidad entre Gisela Dulko y Fernando Gago se complica y suma un nuevo capítulo mediático. Después de que Cinthia Fernández revelara que el exfutbolista engañó a la extenista con una madre amiga del colegio de sus hijos, la panelista aseguró que la deportista está por iniciar el trámite de divorcio.Sin embargo, según pudo averiguar la modelo, Dulko habría decidido separarse legalmente tras la infidelidad, dejó el hogar que compartía con Gago en el barrio cerrado de Nordelta y cambió a sus tres hijos, Mateo, Antonella y Daniele, del colegio al que iban junto a los chicos de Verónica Lafitte, la tercera en discordia."Van al divorcio directamente. Se confirma que de parte de Gisela comenzaron las conversaciones para iniciar el divorcio, no es que va a haber una reconciliación. Capaz la haya, pero la intención de Gisela no es esa. Está destruida, la está pasando muy mal. Se mudó de su casa, lo confirmé ayer. Se fue de Nordelta a San isidro", agregó sobre la pareja, que desde el comienzo de su relación atravesaron rumores de engaño e infidelidad.En ese sentido, Cinthia Fernández lamentó la traición hacia la extenista: "Lo peor de todo es que ella es muy amiga. Hace dos años empezó esta amistad. Son esos grupos de amigos que hacés y van para todos lados. Los cuatro iban siempre juntos para todos lados, Gago, Gisela, Verónica y Martín, el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido".