Conmoción por la muerte de Mel Thompson, una youtuber a los 35 años

La estrella de YouTube Mel Thompson, una artista del maquillaje que creó contenidos para sus más de 170.000 suscriptores en una serie de videotutoriales virales en la plataforma, murió el domingo. Tenía 35 años de edad.



Puffin Thompson confirmó la muerte de su esposa el lunes a través de un emotivo post en Instagram, que ha acumulado decenas de miles de respuestas en menos de 24 horas. El cónyuge de la influencer reveló el fallecimiento de la nativa de Tennessee mientras compartía una serie de 10 fotos felices de la estrella de las redes sociales posando con su familia y amigos, pero la causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada.



"Mel lamentablemente falleció ayer. Hemos perdido a una hermosa persona", dijo Puffin a sus 58.000 seguidores de Instagram, añadiendo que compartir la noticia fue "realmente duro". Y continuó: "He tenido que responder muchos mensajes de la gente para saber cómo estaba sin saber que había fallecido. Es estupendo ver lo querida que era. Y ella los quería a todos ustedes. Seguiré amándola y extrañándola siempre".



El marido de la floreciente gurú del maquillaje se deshizo en elogios hacia Mel, "un pilar para" su familia, a pesar de luchar contra problemas de salud aún no revelados que, según él, la dejaron postrada en la cama. "Y no importaba lo mal que se sintiera, seguía frotando mi espalda cuando yo llegaba y saltaba en la cama junto a ella mientras trabajaba incansablemente para dar contenido", dijo.



El canal de YouTube de Thompson se llenó rápidamente de homenajes de sus numerosos fans, así como de mensajes de otras estrellas del maquillaje como James S. Welsh y Lisa Eldridge. El último vídeo de Mel se publicó hace tres días con un saludo típicamente optimista: "¡Hola bellezas!".



De qué murió la maquilladora Mel Thompson

Un amigo de Thompson comentó el post y reveló que Mel había estado luchando contra múltiples problemas de salud, incluyendo el síndrome de Ehlers-Danlos.



Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos

Este trastorno consiste en un "grupo de trastornos hereditarios que afectan a los tejidos conectivos, principalmente a la piel, las articulaciones y las paredes de los vasos sanguíneos", según explica la Clínica Mayo. Las personas con Ehlers-Danlos corren un mayor riesgo de sufrir lesiones, ya que sus tejidos conectivos no proporcionan el apoyo que su piel, articulaciones, vasos sanguíneos y otros órganos necesitan para funcionar. No existe cura para esta enfermedad genética, y el tratamiento suele centrarse en el control de sus síntomas.



La gran flexibilidad de las articulaciones debida a una mutación en la producción de colágeno hace que puedan dislocarse fácilmente una rodilla o un hombro al realizar actividades cotidianas. En otros, la degradación de los tejidos conectivos provoca el debilitamiento de los vasos sanguíneos, lo que hace que esos pacientes sean propensos a sufrir hemorragias internas. Y no es raro que los afectados requieran una intervención extrema a una edad temprana, como la cirugía de sustitución de cadera en pacientes menores de 20 años.

