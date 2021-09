Reapareció Gustavo Cordera y recordó su repudiable frase sobre las violaciones

En 2016, Gustavo Cordera desató una polémica al hacer repudiables declaraciones sobre la violación en una conferencia para la escuela de periodismo TEA. "Es una aberración de la ley que si una pend. . . de 16 años con la c. . . caliente quiera c. . . con vos, vos no te las puedas co. . .. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", declaró y en consecuencia tuvo que cumplir con una probation por "incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones" que terminó en agosto de 2020.



A cinco años de aquel evento, el exvocalista de Bersuit Vergarabat se refirió a lo ocurrido y señaló que le sirvió para mejorar como persona. "Fue perfecto para mi vida, correcto, una fractura importante para que empiece a forjarme como ser humano, como hombre", manifestó en una entrevista radial. Y agregó: "Independientemente de lo que dije, la ingenuidad de decirlo en un contexto inadecuado, no fue el problema el contenido de lo que dije, sino haberlo dicho".



Además, se defendió argumentando que lo que dijo "está en los libros de psicología". "En ese momento comencé a abrir los ojos y a ver el mundo que se venía. El afuera era muy hostil, el reconocimiento que tenía y ese amor incondicional de la gente se había transformado en otra cosa. Como el afuera era tan agresivo no me quedó otro lugar que habitar adentro mío. Era el único lugar para seguir vivo. Era el único lugar para seguir vivo y era un lugar que venía esquivando hacía mucho tiempo", señaló.



A raíz de lo ocurrido, el músico asegura que "volvió a nacer" y que ahora vive de otra manera. "Agradezco, una mirada más honesta. Me di cuenta que el afuera era una ilusión, que si busco algo afuera es por distracción y que el amor que uno no se brinda así mismo no lo puede encontrar en ningún lado. Nadie puede darte ese amor. Nos pasamos la vida reclamando reconocimiento y amor siendo que es algo que no vamos a encontrar nunca", relató.



Por último, hizo referencia a los 30 shows que fueron cancelados en 2016. "La cultura de la cancelación es una una ingeniería social y psicológica. Quien piensa que los artistas tenemos que tener el mismo comportamiento que un juez o que un político se equivoca. Nosotros albergamos adentro nuestro a toda la humanidad en los aspecto más sublimes y oscuros. Me permito ser todo lo humano que hay dentro mío. Desde un criminal hasta una persona que puede dar la vida por amor, ambos están juntos adentro mío. Uno integra todos esos mundos cuando hace arte. Tiene algo adentro y lo expresa para dejar espacio interior de limpieza y equilibrio y le da a quienes escuchan la posibilidad también de sanar", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas