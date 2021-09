Celeste Cid comunicó que para ella “las tiras son una etapa concluida”

Con el objetivo de acercarse a sus seguidores, Celeste Cid contestó a todas las preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram y sorprendió al revelar que ya no seguirá actuando en tiras. ¿Por qué?



"¿Volverías a grabar una novela?", le consultaron. Entonces, la actriz contestó de manera tajante que no y explicó qué la llevó a tomar esta drástica decisión. También, aclaro que actualmente tiene otros intereses.



"No. Tenía 12 años cuando hice la primera. Me llevo muchos aprendizajes y recuerdos muy hermosos pero es una etapa concluida. Hace varios años que vengo sintiendo la necesidad de explorar otros lenguajes", sentenció, contundente.



Cid protagonizó novelas súper exitosas como Chiquititas, Verano del 98, Resistiré y Las Estrellas, ente otras.

Fuente: Ciudad