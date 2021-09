Premios Martín Fierro: se definió dónde y cuándo se hará la fiesta

Cada año la ceremonia de los premios Martín Fierro se vive como la gran fiesta de la televisión argentina, en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoce a los mejores proyectos que pasaron por la televisión de aire. Pero la pandemia hizo que en 2020 no se pudiera realizar la mítica ceremonia y luego de mucha espera se confirmó que la fiesta se llevará a cabo en las próximas semanas.



"¡Confirmadísimo! Martes 26 de octubre se entregan los premios #MartinFierro en el #LunaPark", anunció el periodista Damián Rojo, integrante de la asociación, en sus redes sociales. Y agregó: "El estadio está habilitado para 4 mil personas en formato recital. En este caso si es la tradicional cena con mesas hay que determinar la cantidad de invitados. ¡Serían 600 aproximadamente!".



Hace tiempo que Luis Ventura, el actual presidente de la entidad, está organizando el evento. "El plan originalmente era el Obelisco que había sido tramitado y autorizado, después pasamos al Club Hípico, al lado de la cancha de River ,y ahora estamos en el Luna Park", reveló en abril, en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta rusa (Rock and Pop).



Y precisó: "Con una capacidad de 2 mil personas, tendremos que armarlo de una manera en la que haya infectólogos que protocolicen todo. Alfombra roja con testeo, haremos una especia de adaptación para ver de que manera se va a usar el barbijo para subir al escenario, comer, compartir. Esa es la idea, pero después esto puede cambiar mañana o dentro de diez minutos, porque si Alberto Fernández dice que se suspenden todos los festejos, especialmente los Martín Fierro, me tengo que quedar en mi casa".



Además, contó que hace tiempo vendió el derecho de transmisión de la entrega para que fuera presenciales y por este motivo, no puede cambiar la modalidad de la ceremonia. "El empresario que lo compró puso mucha plata y con eso yo enfrenté la obra social de medio año de APTRA, por eso el empresario que me lo compro quiere que sea presencial y yo no puedo venderlo virtual ahora".



Finalmente, no se pudo hacer en junio como lo había pensado, por la segundo ola de la pandemia de Covid-19. "La fecha era el sábado 19 de junio, pero evidentemente no llegamos. Si me dicen que en junio no se puede, se hará en julio; si no, en agosto, octubre o diciembre", declaró el periodista en una entrevista con Hola Chiche, en Radio Colonia, confiado en que tarde o temprano se haría el gran festejo.