Damián Lemes obtuvo el primer puesto en el Certamen Internacional de Canciones

Damián Lemes nació y vive en Gualeguaychú. Hace unos días ganó el primer premio en el Certamen Internacional de Canciones que impulsa la fundación Memoria del Chamamé, desde Corrientes.



“Fue una linda noticia y una linda posta en el camino. Hay que disfrutar de las cosas cuando uno va andando y esto es una yapa, no son cosas que uno anda persiguiendo, pero cuando llegan son un lindo aliente”, expresó el artista a Elonce TV.



La temática para la quinta edición del certamen era la “fe”: La competencia llevó el nombre de Julián Zini, en homenaje al sacerdote recientemente fallecido.

La canción premiada es un rasguido doble inspirado en la imagen de “Nuestra Señora de las Islas”, de Villa Paranacito.



“El certamen estaba dirigido al litoral, pero que abarca Argentina, Sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. El destino internacional que tenía era a la `Nación Chamamecera`. El tema era la `Fe´, muy complejo pero lo enfrente”, dijo y agregó que “quiera invitar a todos a tener Fe, más allá de la religión”.



Según contó el músico, que su papá un día le había hablado de Nuestra Señoras de las Islas: “nunca había investigado, pero desde el nombre era algo muy local y regional. Me pareció fantástico escribir sobre ella. En la canción, invitó a la gente a tener Fe y si no es en ella, es en nosotros mismos y en que podemos cambiarle la vida a los que estén más necesitados”.



“Termina siendo una canción esperanzadora que invita a creer en cualquier fe. Mi protagonista es la Virgen, pero también el que escucha la canción”, señaló.



