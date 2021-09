Nicole Neumann y Fabián Cubero, juntos en la comunión de su hija

Lejos de los fuertes cruces mediáticos y las peleas que salieron a la luz en los últimos cuatro años de que se separaron Nicole Neumann y Fabián Cubero, tras 11 años de matrimonio, parecen haber quedado atrás. Así quedó reflejado en las redes del exfutbolista y la modelo al compartir fotos y videos de la comunión de Allegra (una de las hijas que tienen en común junto a Indiana y Sienna) acompañados de sus respectivas parejas: Mica Viciconte y José Manuel Urcera.



La jurada de Los 8 escalones del millón y la exparticipante de Combate coincidieron en este evento especial que demuestra el primer paso de lo que sería una tregua entre las mujeres.



Asimismo, el piloto que logró conquistar el corazón de Nicole también fue parte de la ceremonia y acompañó a su novia en este encuentro familiar. Además, la top no dudó en publicar varias fotografías de Allegra con su familia y de arrobar en aquella que aparece su exmarido.



Días atrás, Nicole se había mostrado feliz por el acuerdo judicial al que llegó con el padre de sus hijas, el cual les permite mostrar los rostros de sus pequeñas en las redes: "Es tan lindo, uno siempre quiere mostrar a sus hijas. Son tu orgullo, tu mundo. Estoy feliz de poder compartir estos días tan lindos. Que estén ellas también en mis fotos fue re lindo", había dicho en una nota que dio a Intrusos.



Y cerró, orgullosa de esta nueva etapa: "No me sorprendió este arreglo judicial, en algún momento tenía que pasar, como todo. Hace un año y medio que estoy atrás de esto".