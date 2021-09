Fotos del casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, tras cuatro años de amor

A cuatro días de pasar por el Registro Civil, Barbie Vélez (27) y Lucas Rodríguez celebraron su amor con una emotiva ceremonia, en el espacio de eventos Jano's Maschwitz, ubicado en Ingeniero Maschwitz, al que acudieron familiares y amigos cercanos a la pareja.La fiesta, que se ajustó a los protocolos vigentes por la pandemia, contó con menos de 100 invitados y, además de Nazarena Vélez, la madre de la flamante novia, no tuvo invitados famosos, a excepción de José María Muscari, amigo íntimo de Barbie.En 2017, Barbie Vélez comenzó a escribir su historia de amor con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, quien fue el marido de Nazarena Vélez y padre de Thiago, sin dejar que la mirada ajena y la polémica obstaculicen su romance.Incluso, la pareja cultivó un absoluto bajo perfil. A tal punto que el 21 de septiembre, día en el que Barbie y Lucas legalizaron su amor en el Registro Civil, fue la primera vez que el esposo de la joven actriz habló de su relación en TV."Lo que se vivió hoy fue impresionante, nunca viví algo así. Estoy muy, pero muy feliz", dijo Lucas Rodríguez ante el micrófono de Intrusos, con los ojos empañados de lágrimas de emoción.Radiante, Barbie Vélez expresó, con la libreta roja en sus manos: "No me siento distinta, pero sí es mucha emoción. Es muy fuerte cuando te dicen ‘los declaro marido y mujer’. Eso fue fuertísimo. Es muy shockeante, pero lo elijo una y mil veces más".Barbie Vélez tuvo que enfrentar fuertes prejuicios y críticas por haberse enamorado de Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, la expareja de Nazarena que se suicidó en marzo de 2014 y con quien tiene un hijito de 11 años, Thiago Rodríguez.A Barbie y Lucas les costó mucho confirmar públicamente su romance, especialmente por su hermano: quisieron ir de a poco para que al nene no le afectara la opinión ajena.Sucede que aunque la hija de Nazarena y el hijo de Fabián no comparten un vínculo de sangre, están unidos por su hermano en común, Thiago.Pero los años pasaron, la pareja dejó atrás los prejuicios y se animó a vivir un amor que hoy se coronó con una boda de ensueño.