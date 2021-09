Ivana Nadal se realizó un drástico cambio de look y Explotaron los comentarios

En detalle, la modelo dejó atrás su lacia cabellera azabache y... ¡se hizo rastas! Para mostrar su nuevo look, la también influencer compartió varias imágenes y videos en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2,6 millones de usuarios.Junto al emoticón de una manito levantando el dedo meñique y el pulgar, y con la canción Como si no importara, de Duki (25) y Nicki Nicole (21), de fondo, la ex figura de Telefe publicó una grabación de sus rastas.Como suele suceder con todos sus posteos, los usuarios de Instagram reaccionaron rápidamente. "¡¡Naaaa me vuelvo loco!!", comentó su novio, Bruno Siri. "Amo", agregó una amiga. "Ya te estaba presintiendo", opinó otra.En tanto, algunos fanáticos lamentaron su radical transformación. "¡¡Nooo!! Tenías el pelo bellísimo", "Amaba tu pelo", "No, con el pelo hermoso que tenías", y "¿Qué te hiciste?", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.Por su parte, Ivana posteó en sus historias de esa red social varios videos de ella contando algunos detalles de este inesperado cambio. "¡¡No lo pueden creer!! Chicos, no sé si sabían, pero tenía infinitas ganas de hacerme las dreadlocks (rastas) y (ahora) ¡¡tengo!!", comenzó diciendo."Aparte, un datazo. Viste el miedo que tenés de 'me hago las rastas, no me las hago'. ¡No te tenés que rapar amigo! Yo pensaba que después quedaba pelada, e igual me las hice, pero no", explicó en otra storie que grabó desde lo que parece ser su casa.Y contó: "Se pueden desarmar todas o podés cortarlas con un poquito de largo. No, no... estoy fan". Además, la ex compañera del Chino Leunis (41) en Escape Perfecto (Telefe) contó que le costó mucho encontrar alguien de confianza para que se las hiciera.Otros detalles que contó la conductora fue la cantidad de rastas que le hicieron: 42. Y confesó que no le duelen. "Estoy re bien, pude dormir mil puntos y ahora están en su estado más feo porque están como duras, rígidas, pero van a ir aflojando y quedando cada vez mejor", aseguró al respecto.Y agregó: "Para dormir tengo que usar una gorra, un pañuelo o algo de eso y no me puedo mojar la cabeza durante un mes. Después ya me voy a poder bañar. Esto no se lava generalmente (y mostró la punta de una de sus rastas)"."Se lava sólo la raíz y los chicos me garantizaron que no voy a tener olor a c… en la cabeza. Esperemos que sea real. Les voy a contar la posta de lo que sea... Me dijeron que si capaz transpirás haciendo actividad física o algo de eso te podés limpiar con un algodoncito con alcohol. Así que bueno, veremos", concluyo feliz con el resultado en cuestión.