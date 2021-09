Anamá Ferreira, furiosa con Adriana Aguirre: “Piensa solo en su silicona”

“Yo, que vi la gravedad del tema, la miré porque he aprendido con alguien muy sabio que cuando te enojás y le querés pegar a alguien, tenés que ponerte las manos atrás. Yo me puse las manos atrás porque te juro, porque si no le hubiera bajado los dientes”, afirmó molesta.



Por otro lado, aseguró que siempre “tuvo la mejor” con Aguirre. “Yo me puse las manos atrás y dije: estoy en el aire, no puedo hacer eso. No puedo. Cuando cortó, me paré de frente y le dije: ¿Vos estás loca? ¿Te dás cuenta de lo que me dijiste? Y me dijo: ‘Ay, yo no dije nada. Yo dije mona’”.



Siguiendo con su relato del tenso momento que se vivió en el estudio, Ferreira detalló: “Vinieron todos, los productores, la gente y les dije que no podía permitir eso. Todos se disculparon y le dije a ella: ‘Si no estás capacitada para ir a un programa en vivo, no vayas. Sos una maleducada, estás pensando solamente en tu silicona y no pensás dónde estás”. Como se vio al aire, tras este comentario la empresaria decidió retirarse del estudio.

Anamá no acepta las disculpas públicas que hizo la exmodelo después del episodio y quiere que tenga algún tipo de sanción: por ejemplo, que haga trabajo comunitario.



“La disculpa tiene que ser de corazón. Ella me mandó un mensaje peor que lo que dijo al aire, diciendo que está acostumbrada a llamar así a la gente, que en su vida diaria lo hace. No le voy a hacer juicio, la plata no la necesito, quiero que haya una sanción, que haga algún trabajo comunitario. Tiene que tomar conciencia de que eso es ofender a una persona. Si eso pasara en Brasil, ella salía del estudio presa”, relató.

Por otro lado, contó que tras hablar con la titular del Inadi, Victoria Donda, pidió que la vedette se presente como voluntaria en el comedor de Margarita Barrientos para reparar el daño causado. De esta manera, descartó presentar una denuncia pero quiere que Aguirre tome conciencia de lo que hizo.



“El racismo está impregnado en la gente, contra los negros, los judíos, los chinos, los paraguayos, los peruanos, los bolivianos. A la otra persona le duele. Me tocó a mí. No voy a permitirle menospreciarme”, advirtió enojada.



La Nación