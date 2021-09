Cande Correa, la “concejal fit”, sigue jugando al límite con sus fotos y videos

Semanas atrás, la concejal Candela Correa sacó muy pocos votos en Salta. Pero, tal como viene sucediendo, no es sólo el aspecto político lo que la pone en el centro de la escena.Sus looks, sus fotos jugadas y su actividad en redes sociales vienen llamando la atención desde hace un tiempo. Esta ocasión, no fue la excepción, pero con la diferencia de que se vieron divididas las aguas en dos posturas.Sin embargo, lo particular fue el contexto del video. Podría haber sido un look de una pequeña reunión, pero lo cierto es que Cande se puso todo para ir a bailar. En la imagen se la ve rodeada de gente, meneando y sin barbijo.“Me diste a entender que puedo salir de joda sin importar la pandemia”, escribió un seguidor con tono irónico. Ante la catarata de mensajes que lo cruzaron en pos de defender a Correa, fue la misma concejal quien cortó el debate bastante molesta: “Me tienen podrida. Dejen de joder y vivan su vida”, expresó.Por otra parte, en los últimos días también se ha mostrado nuevamente muy hot. Ya sea en bikini dentro de un auto o con lencería, no ha parado de llamar la atención.