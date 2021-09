Alejandra Maglietti le pone calor y color a la primavera con su figura

Alejandra Maglietti deslumbró a sus millones de seguidores con una sensual foto. En la misma, se puede ver a la modelo desplegando toda su belleza ante la cámara sentada en un cómodo sillón de un bar."Bienvenida primavera", fue el epígrafe que eligió para acompañar la imagen donde se la puede ver luciendo unas exclusivas botas altas, mini short, una ajustada pupera y campera de jean.La panelista de Benidita y abogada recibió cientos de mensajes halagando su magnífica figura y su particular outfit.Esta semana Maglietti fue noticia por el look que eligió para el día martes para presentarse en el panel de Bendita. Las repercusiones de su osada elección (botas bucaneras y remerón) llamó la atención de Fabián Medina Flores, integrante de La jaula de la moda. El asesor de moda comentó que el estilo que utilizó es algo muy común y que va muy bien con su personalidad."Listo. Si Maglietti puede ir a Bendita en bombacha, mañana yo también voy al laburo sin pantalones", leyó el conductor Horacio Cabak en uno de los mensajes que recibieron. Acto seguido, Cabak presentó un video donde Beto Casella hace levantar a la modelo de su silla para describir su look.