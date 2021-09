Mientras entrevistaba a Dady Brieva en su programa Mañanisima, Carmen Barbieri tuvo un sincericidio total y reveló con que famosísimo actor tuvo un fugaz romance hace ya varios años atrás. Su confesión dejó a todos perplejos y hasta ella mismo se arrepintió de contarlo a pura risa.



En medio de la entrevista Carmen le reveló a su invitado: "Vos sabías que yo salí con Miguel del Sel en un época hace muchísimos años. A alguno de los tres me tenía que llevar", comenzó diciendo la conductora entre risas.



"Hay ahora me arrepiento de haberlo dicho, pero bueno en ese momento estábamos los dos solteros. Fuimos novios", concluyó ante la atenta mirada de Dady que le contestó: "Yo cerraba la puerta del camarín y me ponía tapones en los oídos".

Fuente: Minuto Uno