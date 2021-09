Nahuel Pennisi en Elonce TV brindó detalles de su presentación en Paraná

Carrera y familia

Nahuel Pennisi, se presentará el próximo 22 de octubre en el Teatro 3 de Febrero. El concierto será en el marco de su gira nacional "A Solas" donde brindará un show íntimo. “Va a ser un concierto muy particular porque vamos a estar mi guitarra y yo. Va haber muchas sorpresas y seguramente vamos a tocar canciones del disco `Renacer´”, expresó ael artista.“Las presentaciones en el escenario son muy importante, cantar para la gente es fundamental porque es el otro 50% de la carrera de todo artista”, dijo. A su vez, Pennisi agregó que lo que más extraña es “volver a tocar en la calle para agradecer todo lo que me permitió la música”.La capacidad es limitada por protocolos sanitarios y las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro de martes a viernes de 8 a 12hs y de 17 a 19hs, y los sábados de 10 a 12hs. También pueden adquirirse ingresando en www.passline.com El artista contó que comenzó en el camino de la música desde muy chiquito: “Mis papás son músicos y me estimularon mucho. Aprendí de ellos. “A los ocho años comencé con la guitarra, seguí practicando y cantando. A los 16 empecé a tocar en la calle como artista callejero y no paré”.El joven está casado y tiene un hijo: “me cambiaron la vida, soy muy feliz con ellos. Equilibrar la carrera con la familia es un desafío de todos los días, pero al mismo tiempo es muy bonito”.El artista cantó en vivo y emocionó a los televidentes.