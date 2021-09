Dio las buenas noches a sus seguidores con un osado top y la llenaron de halagos

Si hay alguien que genera un gran alboroto cada vez que da señales de vida en Instagram es Karina Jelinek. La mediática, que muchos recuerdan por su icónica frase "lo dejo a tu criterio", sabe muy bien cómo acaparar todas las miradas en la red con el impactante contenido que sube a diario.Desde hace tiempo no se encuentra en el país y está ansiosa por retornar a su hogar. "Hoy es un día particular pero estoy bien, son días. Mis amigos me contienen porque saben que me pongo triste cuando estoy lejos. Si Dios quiere muy pronto ya vuelvo a Buenos Aires porque extraño muchísimo, ya va a hacer cuatro meses que no estoy allá", reconoció recientemente frente a las inquietudes de sus seguidores que la notaron muy baja de energía.Además, en la misma transmisión que realizó desde España, sorprendió a sus fans con el look que eligió. "Les cuento que este no es un vestido, es un pañuelo con el que me inventé un vestido. Miren, no tenía nada para ponerme así que lo até, le hice un moño con el mismo pañuelo", señaló frente a la cámara causando sorpresa en sus admiradores.Y reflexionó: "Me di cuenta que la vida es más sencilla, que se puede vivir sin peine y sin cosas. Y que se puede improvisar un vestido con otra cosa que tengas".Ahora, en una publicación que realizó pocas horas atrás, una vez más, llamó la atención de miles de internautas. "Buenas noches. Feliz primavera", redactó junto a una serie de instantáneas en la que se la ve posando con un top frente al espejo. "Sos bella", "Diosa", "Linda", "Super top" y "Qué mujer", son algunos de los halagos que le dejaron escritos.