Catherine Fulop acaparó todas las miradas con una foto desde el gimnasio

Catherine Fulop es una de las artistas más queridas de la Argentina. Si bien es venezolana, desde hace años vive en nuestro país y ha desarrollado una prolífera carrera artística. En la TV ha brillado en más de una ocasión con sus actuaciones y, recientemente, compartió un recuerdo en Instagram de su paso por la telenovela Por amarte así.En la telenovela de Telefe, que se emitió en 2015, la actriz se puso en la piel de la villana de la historia y compartió rodaje con Gabriel Corrado. "Gabriel junto a Daniel Stigliano me dieron la oportunidad de ser la antagonista en esta novela interpretando a Fátima una mujer bipolar, narcisista y psicópata", recordó junto a un video del backstage de las grabaciones."En esta escena lo estoy engañando a Francisco que por una pelea conmigo se golpea la cabeza y pierde la memoria", continuó y agregó: "Amé trabajar junto a Maite Zumelzú quien ese año se gano el Martín Fierro a mejor actriz secundaria, una genia"."Mi hijita en la ficción Brenda Asnicar y mi directora bella Viviana Guadarrama, mi productora Maru Mosca que le saqué canas verdes, acá me di cuenta la poca paciencia que tengo para hacer ficción y tener que esperar tanto para grabar mis escenas", señaló entre risas.Ahora, nuevamente acaparó todas las miradas de sus fanáticos en la web, pero esta vez no lo hizo con un recuerdo de su paso por la pantalla chica. Cathy sorprendió a sus admiradores presumiendo su preciosa figura con una postal desde el gym. "Bon gia gente bella. Prohibido sentarse a esperar que suceda", redactó y en pocos minutos, la publicación se llenó de 'me gusta' y halagos.