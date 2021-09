A los 51 años, Gabriela Sabatini sorprendió con una foto en bikini

Gabriela Sabatini está viviendo unos días a puro relax en Mallorca. La ex tenista compartió en redes sociales algunos de sus momentos de vacaciones, andando en bici por la ciudad y disfrutando de la playa.Y por ello compartió un postal desde adentro del mar. La deportista argentina se mostró luciendo una bikini negra con detalles de flores y con lentes de sol. Y claro que no dudó en posar frente a cámara, a pura sonrisa.Claro que de inmediato su publicación se llenó de halagos: “Más hermosa no se puede”, “Que lomazo”, “Siempre tan linda”, “No puedo creer lo bella que sos”, “Ay tus sobrinas son iguales a vos”, “No podes más de hermosa”, “El tiempo no pasa para vos”, “La verdadera morocha argentina”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.La ex tenista de 51 años es una gran usuaria de las redes sociales, donde comparte algunos de los momentos importantes de su vida. Y claro que entre ellos están estos momentos de relax a puro sol y calor.Actualmente Gabriela Sabatini está instalada en Zürich, Suiza, pero viaja frecuentemente a Argentina, a visitar a su familia. También otro de sus destinos es Miami, pero desde que su sobrina Oriana está viviendo en Italia, es uno de sus destino de viaje.Y además, sigue ligada al mundo del deporte y no duda en hacerse presente a las grandes competencias de tenis, donde es recibida como la gran celebridad del deporte que es. Recordemos que la argentina fue parte de las estrellas de esta disciplina.