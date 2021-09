Ingrid Grudke terminó su participación en el mundial de Fit Model y va por más

Para muchos la pandemia del Covid-19 representó el impulso necesario para lograr un cambio de vida. Y así fue el caso de Ingrid Grudke. En plena fase 1 de la cuarentena, sin poder trabajar como modelo en la Argentina, ni viajar por el mundo para recorrer las pasarelas más destacadas, la misionera de 45 años no sabía que hacer y decidió enfocarse en el bienestar de su cuerpo, motivo por el que empezó a entrenar vía videollamada con Analía Galeano.Al ver que su cuerpo respondía rápidamente antes las rutinas, la entrenadora le propuso comenzar a prepararse para competir en competencias de Fit Model. "No es fisicoculturismo, como se dijo. Esta categoría empezó en 2015, con cuerpos más delgados, con músculos más estilizados, no se usa la hipertrofia y tampoco se suplementa", explicó semanas atrás en diálogo con Noticias Argentinas. Y luego de mucha preparación, a mediados de septiembre se presentó en un torneo realizado en Lituania, en el que fue finalista y el último semana cumplió su principal objetivo: participar del mundial de Fit Model organizado por Arnold Schwarzenegger en Sevilla, España."Hoy comenzó mi día de descanso. Después de tanta preparación y de pensar tanto en todo lo nuevo para mí que fueron estos dos torneos", anunció la rubia en sus redes sociales, satisfecha por todo lo que hizo. "Viendo todas las imágenes, hablando con tantas personas comienzo a entender todo lo qué pasó, lo que logré, todo el trabajo que hicimos en equipo y todo lo que se generó alrededor de mi presentación en estos torneos", señaló y destacó que en poco tiempo llegó a representar a la Argentina en un mundial."Esto no es suerte. Esto fueron muchas horas de trabajo y dedicación para un objetivo concreto. El futuro se construye. Es simple pero no fácil. El límite solo está en nuestra mente, todo depende de de la energía positiva que le ponemos a cada objetivo que queremos realizar. El futuro lo construimos nosotros. O por lo menos, así pienso yo", concluyó y dejó en claro que piensa seguir compitiendo en esta disciplina con la que logró impactantes cambios en su cuerpo en menos de un año."Entreno todos los días, me canso, me exijo, estoy haciendo un plan de buena alimentación. Tengo una conducta que mantengo hace un años porque nada es de un día para el otro y está bueno no quedarse en la comodidad. Si te da felicidad hacer otra cosa, no importa la edad que tengas, donde te criaste o lo que hiciste antes, lo importante es que lo hagas. Me gusta que la vida me genere adrenalina todo el tiempo", explicó en diálogo con este medio sobre su preparación física.