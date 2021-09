Thelma Fardin confirmó su noviazgo con el ex de Florencia Kirchner

Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja no habían mostrado su amor públicamente, pero sí habían dejado algunas pistas en las redes. Las más evidente fueron las imágenes que publicaron hace dos semanas en sus respectivas cuentas de Instagram de un viaje a Mendoza, en la que ninguno se animó a mostrar quién fue su acompañante. Y estas coincidencias terminaron disparando rumores de romance, que lejos de negarlo la actriz confirmó.



"Sí, estamos en pareja. Estamos felices y enamorados", manifestó la artista de 28 años en diálogo con Infobae y no dio más detalles sobre cómo surgió el amor entre ellos. Cabe recordar que hace tiempo que Thelma no presenta públicamente a una pareja, sin ir más lejos el único novio que se le conoce es el actor Juan Guilera, con quien salió durante su adolescencia. En cambio, Vaca Narvaja ha salido con otras figuras públicas.



En 2013, el sociólogo, docente y referente de La Cámpora conoció a Florencia Kirchner en una peña que se llevó a cabo en una Unidad Básica y juntos vivieron un intenso romance del que nació Helena (5). "Con Florencia charlé y me enamoré de su personalidad, el amor que tiene por la cultura, el cine, el arte", reveló en una entrevista en Intratables. Dos años más tarde se separaron en buenos términos e incluso la apoyó públicamente durante su tratamiento de salud que realizó en Cuba, por el que quedó a cargo de su hija.



En 2019, Camilo volvió a encontrar el amor en los brazos de Julieta Ortega, con quien asistió a varios eventos de la esfera política y del mundo del espectáculo. "Nunca estuve con alguien de tanta diferencia de edad. Nunca le di valor en sí mismo a la juventud. Y cuando lo conocí tenía esa sensación de que yo era mucho más grande. Recuerdo haber hablado con una amiga que le comenté que me preocupaba la diferencia de edad y ella me dijo ¿Pero nosotras somos feministas o solo vamos a las marchas?", manifestó la actriz en declaraciones radiales, en referencia a los 15 años que le lleva al hijo de Fernando Vaca Narvaja. Además lo definió como "un ser delicioso", pero en 2020, el vínculo se desgastó. Ahora, tanto Camilo como Thelma disfrutan de las mieles del amor y tras la confirmación del romance, se mostrarán públicamente con más libertad.