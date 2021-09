A los 55 años, no para de acaparar elogios luciendo sus trajes de baño

Flavia Palmiero sigue pasando sus días en Estados Unidos dónde no solo disfruta de distintos paseos o compras, sino que también aprovecha a relajarse bajo el sol. Por eso, este domingo decidió pasar la tarde al lado del mar y con un look que nunca pasa de moda, es decir, la bikini animal print. De ese modo, la conductora descansó y sin perder el estilo.A lo largo de su estadía, Flavia Palmiero comparte con sus seguidores los distintos momentos que vive e incluso la sorprenden.La misma disfrutó del sol y la playa. Por eso, compartió una postal acostada sobre la cálida arena y lanzando un beso a la cámara. Más allá de su actitud, su look acaparó todas las miradas, y es que la conductora lució una bikini animal print que pertenece a su colección.El estilo elegido ya es un clásico y dado que siempre mantiene el glamour, la conductora acompañó su traje de baño con delicados accesorios dorados que aportaron mucho brillo y elegancia.Junto a su foto, Flavia Palmiero le preguntó a sus seguidores: “¿Domingo de fiaca? ¿En donde estas?” y recomendó “relaja. Respira. Cuídate. Que tengas un día divino”. A su vez, hizo alusión a su traje de baño y destacó la comodidad del mismo al considerar que “en bikini se vive mejor”.De esa manera, la conductora aprovechó el domingo para relajarse con el mar de fondo y dejar que los rayos del sol bronceen su cuerpo. Fiel a su estilo, no descuidó su look y por eso arrasó con una bikini animal print.