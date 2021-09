Virginia Gallardo para los hijos de Ricardo Fort: “Les pido disculpas”

Virginia Gallardo es la encargada de presentar todos los domingos “A mi manera”, el especial ciclo televisivo dedicado a Ricardo Fort. En este último programa, la ex pareja del chocolatero, se sinceró con el público y habló acerca de la familia Fort, con quien tuvo una fuerte disputa tras no querer participar en la biopic de El Comandante.



“Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos. En lo personal, a los niños quedaron en el tiempo si bien compartí otros momentos ya de grandes que fue público también. Para mí serán eso toda la vida”, expresó Virginia sobre los tutores de los hijos de Ricky, en la pantalla de América TV.



“Les quiero pedir disculpas. Lamento profundamente lo sucedido, me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera. Pero bueno, acá estamos y esta es la manera de homenajear a papá. Y este es el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo por supuesto”, finalizó, muy emocionada.



Gallardo no había aceptado estar en la serie de la vida del mediático y esto había despertado conflictos con la familia. En medio de esa polémica, la panelista de Intrusos había confirmado que iba a ser la conductora de los homenajes en América, luego de las insistencias por parte de la producción de dicho programa.

