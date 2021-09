Floppy Tesouro habló tras la denuncia por estafa a su novio

Floppy Tesouro habló tras las acusaciones de estafa a su novio, Ezequiel Pereira, y defendió a su pareja. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, “lo que me dijo ella es que todo lo que salió sobre su novio es absolutamente mentira. No es verdad lo que se está diciendo”.



“La persona que denuncia lo hace por no cumplir con un contrato. La primera instancia es la denuncia, pasó en el exterior. Tiene que arreglar antes de que haga la demanda”, indicó la periodista Mariana Brey.



Y agregó: “Son 27.500 dólares que le dieron para montar una hamburguesería que quedó en sin efecto. La persona que denuncia dice que no le cumplieron y pidió el reembolso y le dijeron que no hay”.



Brey concluyó que “ahora lo que tiene que ver con la demanda es que la persona quiere recuperar el dinero que puso y según tengo entendido le quieren sólo devolver 10 mil dólares. La denuncia tiene el monto en la factura”.