Se casaron Abel Pintos y Mora Calabrese

La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese



El día más esperado para Abel Pintos (37) y Mora Calabrese (33) por detrás de aquel en el que nació Agustín finalmente llegó: la pareja se casó y compartió románticos mensajes y fotos.El casamiento tuvo lugar en Resistencia, capital de la provincia de Chaco y ciudad en la que el cantautor está radicado desde mediados de 2020."Sábado para siempre. Te amo", le escribió Abel Pintos a su pareja en la publicación de Instagram que muestra parte de la ceremonia íntima en la que ambos dieron el sí.En esa red social, el músico compartió las imágenes de su mano entrelazada con la de su ahora esposa, luciendo sus respectivos anillos de boda, como así también los fogosos besos que se dieron y la clásica postal bajo una lluvia de arroz.Según publicóAbel y Mora dieron el sí en el mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021 ante un sacerdote católico que ofició la ceremonia que se desarrolló en la casa de los suegros del cantautor, ubicada dentro del barrio privado California, en la ciudad chaqueña de Resistencia.Al evento solo asistieron familiares de los novios. "Fue 100% íntimo y familiar", afirmaron desde el entorno del cantante, descartando así la presencia de colegas y famosos del ambiente de la música.Si bien la pareja ya está casada y hubo una fiesta con torta, tragos y mucha alegría, la celebración más grande, aunque también íntima, tendrá lugar el próximo sábado 25 de septiembre en una estancia de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, que tiene 3000 metros cuadrados, parque, una casona inglesa y una laguna artificial.Además de las novedades en su vida amorosa e íntima, la carrera profesional de Abel no se detiene y presentará su álbum número 13, El amor de mi vida, en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 12 funciones agotadas entre el 14 y 31 de octubre.Siempre reservado con respecto a su vida íntima, Abel Pintos sorprendió a propios y extraños cuando el pasado 14 de febrero de 2021, nada más ni nada menos que el Día de los Enamorados, compartió en su cuenta de Instagram un tierno video en el que mostró cómo asombraba a su novia con un pedido de matrimonio.Pintos y Calabrese están en pareja hace ocho años y se convirtieron en padres de Agustín el 21 de octubre de 2020. La pareja se conoció en un show que el cantante dio en Resistencia, Chaco, de donde ella es oriunda. Sin embargo, los dos prefirieron mantener su amor en secreto durante seis años, hasta que en octubre de 2019 el propio artista lo blanqueó en sus redes sociales.A mediados de 2020, Abel y Mora tomaron la decisión de mudarse a la capital chaqueña para estar más cerca de sus seres queridos. "Vivíamos en Pilar, en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie”, explicó el hacedor de grandes éxitos como Sin principio ni final?, Once mil? y muchos otros.