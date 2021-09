Luciano Castro se refirió al romance de Sabrina Rojas y El Tucu López

A cuatro meses de haber blanqueado su separación, Luciano Castro rompió el silencio y habló sobre el romance de su ex pareja, Sabrina Rojas, y el locutor Luis “El Tucu” López. Después de 11 años juntos, el matrimonio le puso punto final a su relación, de la que nacieron Esperanza, de 8 años, y Fausto, de 6. Sin embargo, ambos demuestran que a pesar de la ruptura pudieron superar los rencores y sostener su profesionalismo, ya que trabajan en la misma obra de teatro, Desnudos.En un móvil con, el actor reveló cómo se enteró del noviazgo de su ex: “Lo de Sabri yo lo sabía mucho antes que todos, sabía todo, antes que todos”. En este sentido, aclaró que atravesaban una profunda crisis desde hace un par de años, y aunque lo oficializaron recién en mayo último, el desgaste era de larga data: “Para nosotros esto pasó hace un montón, ahora trascendió, pero la llevamos re bien”.“Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le cuenta que estamos separados, ya hacía un mes”, confesó, dejando en claro que pudieron procesar la ruptura de manera discreta antes de hacerlo público. “Hace dos años que veníamos trabajando con Sabri para hacer las cosas bien, y cuando hacés las cosas bien a veces es más difícil separarse bien, que mal; es más complejo, pero bueno, con ella podemos hablar de todo”, aseguró.Consultado sobre su vida sentimental, contó cómo sobrelleva la soltería después de tantos años en pareja, y se animó a hacer otra confesión en tono de humorada: “Estoy conociendo gente, sí, no sabía que había gente, es raro, pero estoy bien”. Vale recordar que el actor y la modelo todavía comparten una rutina profesional, por su participación en Desnudos, la ficción teatral donde comparten elenco con Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.A principios de este mes, Sabrina blanqueó su incipiente romance con El Tucu López, a través de un posteo de Instagram. Poco después aceptó formar parte de la “Terapia de amigas” propuesta por Verónica Lozano en su ciclodonde asistió junto a Gandini. “Cuando el amor de pareja se gastó, la pasión, el que te guste el otro, hace que podamos tener este vínculo”, dijo sobre el hecho de trabajar juntos.“Ahora es un vínculo de amor de familia. Al gordo lo amo. Se hace querer, es adorable”, expresó sobre el padre de sus dos hijos. “¿El gordo se banca que vos tenés novio ya, nena? ¿O no?”, retrucó Lozano, y la modelo subió aún más la apuesta: “No le queda otra, mi amor, qué le vamos a hacer, soy una mujer libre”. Luego trató de poner paños fríos sobre el asunto: “No le molestó a Luciano, porque ya hay algo que se terminó por una decisión”.También se mostró entusiasmada sobre su futuro: “A mí la vida me sorprendió con un compañero que no sé si va a durar dos meses, tres años o la vida”. Entre risas, se sinceró: ¡Estoy como una adolescente! Cuarentona, separada, dije: ‘¡Yo vivo la vida!’”. Por último aclaró que Castro también está disfrutando de su soltería: “Luciano también está feliz, y bien, porque también es una elección que él hizo”.Rojas y López se habrían conocido luego de que la actriz y modelo fuera a verlo en la obra dirigida por José María Muscari, Sex, vive tu experiencia. “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos. Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, contó Rojas en su momento.