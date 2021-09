Belu Lucius le regaló una casa a Francisco, el ganador de La Voz Argentina

Con casa propia

Sueño cumplido

La emoción de Belu Lucius

"Me explota el corazón de felicidad y se los quiero compartir porque ustedes son parte de esta maravillosa locura", escribió Belu Lucius en su cuenta de Instagram y compartió un emocionante video en el que se ve cómo sorprende a Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, y le entrega la llave de su primera casa propia.La influencer, que está por llegar a los 3 millones de seguidores en su cuenta en la red social, hizo partícipe al público de este emocionante momento, en el que logró cumplirle el sueño a Francisco."Fran tenía varios sueños: ser cantante, tener una familia, que su abuela conozca a su nieto y tener una casa. ¿Saben qué? ¡Se la conseguimos!", anuncia Lucius en su reel de Instagram y muestra el video en el que le hace entrega a Benítez del pasaporte a la felicidad: su casa propia."Pará con la moto porque ya no tenés que preocuparte por más nada: ya tenés tu casa", le expresa la influencer al cantante y le entrega un cartel de la empresa Viviendas Roca en forma de llave. "Hoy Fran tiene su propio techo para compartir con su mujer y su hijo. El entró en mi corazón y yo quise entrar en el suyo", confió Belu."Porque los sueños están para cumplirse y nunca hay que dejar de soñar. Porque vinimos al mundo para ser felices y eso es lo que hay que buscar ser. Porque estamos de paso y hay que hacer el bien. Les agradezco inmensamente a ustedes por tener tanto aguante y siempre estar presente, sin ustedes no hubiese sido posible", escribió al pie del video Belu, sumamente emocionada.Y completó: "Gracias @viviendasroca por acompañar a Fran y su familia. Gracias. Eternamente agradecida. Son inmensos. Estoy desbordada, no me imagino cómo estará Fran. Hace días que estoy con esta emoción contenida esperando ese segundo donde mi felicidad se iba a compartir y a multiplicar. Dar, dar y dar. El universo es sabio. Seamos solidarios. Seamos unidos. Estemos por encima de todo. Que este amor sea contagioso".Según informó la revista Pronto, la panelista de Cortá con Lozano expresó su gratitud por este especial momento y dio detalles de cómo se gestó la idea de cambiarle la vida para siempre a Francisco: "Estoy chocha, extasiada de tanto amor. Es una locura y todavía sigo en shock. Ayer me atareé, no sabía qué decir porque estaba muy nerviosa y me imaginaba lo que significaba para Fran. Quizás hay regalos mucho más caros que el que hice pero un techo es vital en nivel de importancia y de necesidad. Todo el mundo debería tener el derecho de tener", sostuvo Belu."Siempre me pareció que la solidaridad es contagiosa, como la risa. ¿Viste cuando alguien se ríe y te contagia la risa? Bueno, la solidaridad también. Tener la herramienta y la posibilidad de comunicar actos solidarios está bueno porque se multiplica y contagia a otros a hacer lo mismo. Todos desde nuestro lugar podemos ayudar. Y creeme que cuando uno hace el bien, después se siente mucho mejor aún. Es increíble cómo esto te reconforta el alma", contó Belu.Y explicó por qué le nació ayudar a Francisco. "Desde que lo conocí, me llegó al corazón Fran con su relato de vida y sentí la necesidad de ayudarlo. Desde mi lugar, con lo que pudiera. Siendo instagramer y teniendo el acceso a distintas empresas, te puede pasar de todo: darte la cabeza contra la pared o recibiendo el apoyo de empresarios sensibles que te abren las puertas y se prenden en estas locuras como regalarle la casa a alguien", cerró Lucius.